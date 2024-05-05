Великоднє послання Архієпископа Тернопільського і Бучацького Тихона

Христос Воскрес!

Всечесні отці, дорогі брати і сестри!

Всі події з життя Господа нашого Ісуса Христа для нас, православних християн, мають велике і важливе значення. Але найвизначнішою подією є Його спасительне Воскресіння з мертвих.

«Якщо Христос не воскрес, – повчає святий апостол Павло, – то марна проповідь наша, марна і віра наша». (1 Кор. 16:14) Але ми переконані, що Христос Воскрес.

«Воістину воскрес Господь» – звіщали апостоли Христові і про це вони свідчили своєю мученицькою смертю. Завдячуючи їм, віра Христова швидко розповсюджувалась у всі кінці світу. На цій істинні побудована церква Христова, все домобудівництво нашого спасіння.

«Воістину воскрес Господь» – повторювали слова апостолів, ідучи на муки, сонми мучеників. На істинні Воскресіння Христа утверджувалось християнське подвижнецтво. І свята Церква, яку переслідували, гнали, ненавиділи, яку руйнували єресі і роздори, у всі часи, непорушно стояла, утверджуючись на правдивості вчення Воскреслого Христа.

Ось чому таким дорогим і радісним для віруючого серця є свято Христового Воскресіння. Ці святі дні називаються «Торжеством із торжеств», бо все осяяне Світлом Воскресіння Христового.

«Нині, – говорить св. Іоан Дамаскін, – все наповнилось Світлом: небо, земля і підземелля».

Христос воскрес із мертвих і з Собою воскресив «багато тіл померлих», воскресив весь рід людський. Своїм Воскресінням Відкупитель возніс людське єство до Небесного Отця.

Тому, мої дорогі, очистім почуття і побачимо Христа, Який сяє Світлом Воскресіння і почуємо пісню перемоги небожителів Воскреслому Христу, який освітлює їх Своїм Світлом.

Воскреслий Спаситель сходить в пекло, щоб освітити Світлом Воскресіння праведників і вивести їх із тіні смерті.

«Воістину воскрес Господь» – і «гроби відкрилися і багато тіл померлих воскресло». (Мф.27:52)

Тепер не страшна смерть і гріб для померлих з вірою і любов’ю тому, що тіла, – «посіяні в тлінні – встають в нетлінні, посіяні в немочі – встають в силі і замість образу земного будуть носити образ небесний». (1 Кор. 15:42-43,48)

Ми ж воскресіння Христове побачивши, поклонімось святому Господу Ісусу – єдиному безгрішному, чистим серцем прославимо Його і, зодягнувшись Його Божественною славою, разом зі святим пророком Давидом скажемо: «Господи, у світлі лиця Твого підемо і іменем Твоїм возрадуємося во віки».

Дорогі мої! Все в руках Божих: життя і смерть, земні події – як місцевого, так і світового значення. У ці дні світ ніби залишився у буденних справах, небезпека смерті, змушує змінювати те, що ще донедавна здавалось нам зрозумілим само собою.

Ми забуваємо слова Христа Спасителя: «То нехай просвітиться світло ваше перед людьми, щоб вони бачили ваші добрі діла і прославляли Отця вашого Небесного». (Мф. 5:16)

Сердечно вітаю Вас, всечесні отці, дорогі брати і сестри, з празником Христового Воскресіння і молитовно закликаю на всіх Вас благодать Воскреслого Спасителя, і подібно до апостолів, понесімо в наше життя дух бадьорості і радісної впевненості у вічній перемозі добра над злом, світла над темрявою, перемоги Христа над гріхом.

Воістину Воскрес Христос!