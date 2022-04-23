Всечесні отці, дорогі брати та сестри!

«Нині спасення світові, оспівуємо Воскреслого з гробу Господа нашого Ісуса Христа, подолавши бо смертю смерть, Він перемогу дав нам і велику милість» (Воскреслий тропар)

Свята Православна Церква в цей знаменний урочистий день пасхальною радістю духовно прославляє найвеличнішу священну подію Воскресіння з мертвих Христа Життєдавця. (Мф.28,6-7;Лк.24,6;Ін.20,14,18).

«Христос Воскрес» – це радісна вістка, якою ділилися в перший день Великоднього ранку жінки мироносиці та святі апостоли, які були зневірені і приголомшені нелюдськими знущаннями над Спасителем, Його мученицькою смертю на Хресті. Третього дня їх смуток перемінився у радість. Христос Воскрес і Своєю смертю, смерть подолав, і тим, що в гробах життя дарував. І залунала могутня і радісна пісня перемоги – «Христос Воскрес!» з уст вже переконаних апостолів, і до сьогодні лунає вона з уст віруючих синів і дочок українського народу. Отець церкви, вселенський учитель четвертого століття святий Григорій Богослов у слові на Святу Пасху говорить: «О, якби мені мати голос, гідний ангельської пісні та лунаючий на кінець світу! Кажу вам так! Пасха! Пасха Господня! Вона в нас свято над святами і торжество над торжествами! Настільки вона перевищує всі торжества, наскільки сонце перевищує зірки. І нині ми торжествуємо саме Воскресіння, не очікуване ще, а таке, що вже сталося.» [Твори т.4–М,1889.-с.123-124] Цей день, що його сотворив Господь, радіймо і звеселімось(Пс.117,24), духовно святкуючи Його! Воскресіння Христове – основа нашої віри. Без Христового Воскресіння наша віра була б марна і безпідставна. «Якщо Христос не воскрес, то віра наша марна» (1 Кор.15,14), – повчає нас святий апостол Павло. Але Він Воскрес, як Бог і цим показав, що Він своєю смертю переміг і знесилив смерть, показав, що і ми у свій час, воскреснемо в такому тілі як і Він. Тому то радість Воскресіння Христового є найбільшою радістю кожного християнина. Православна Церква наголошує, що Воскресіння Христове-Пасха-Великдень – це свято найбільшої радості. Воно є потіхою для сумуючих, надією вмираючих та вірою в перемогу страждаючих. Життя людини без віри у Воскресіння Христове, без віри у життя вічне, було б періодом безнадійного існування.

З Воскресінням Христовим з’явилась безмежна любов у новій красі і силі. Приклад цієї любові подав сам Христос, бо за людські гріхи переніс страшні страждання і вільне погребіння тілом. Христова любов відкриває нам двері єднання людини з Богом і це є найголовнішою ціллю нашого життя.

Наша Свята Православна Церква кличе нас, щоб ми за прикладом Воскреслого Господа наповнили наші серця любов’ю до Бога і ближнього, і щоб назвали братами тих, що ненавидять нас, і щоб простили їм. І все це заради Христового Воскресіння.

Перед Своїм Воскресінням Христос був неправдиво оскаржений, засуджений, битий, опльований і потім з розбійниками розп’ятий, у гробі похований, каменем привалений – але ніщо не могло перешкодити Його славному Воскресінню. Він дав вічний доказ, що правда сильніша від неправди.

Великдень – це свято високої та за змістом глибокої ідеї повернення до святого і вічного життя людини, що викуплена жертвою Воскреслого Господа.

Великдень – це радісний празник українського народу в якому він бачить, що його історична доля подібна до страждань Господа нашого Ісуса Христа.

Сьогодні наш багатостраждальний український народ, ще страждає від агресії російської чумфи, яка непрошено прийшла з війною на терени української землі, але «Бодріться!» бо Христос переміг світ!

Сьогодні всі ми, віруючі України, незважаючи на нашу різницю, тимчасово з московським патріархатом, повинні боронити свою Українську Автокефальну Православну Церкву, свою батьківську українську солов’їну мову, культуру і звичаї прадідівської любові до України!

Пам’ятаємо, що наше майбутнє, залежить від збереження цих цінностей та нашої національної єдності, бо тільки в єдності наша сила.

Сердечно вітаю Вас, дорогі всечесні отці, іноки, інокині, брати і сестри з святом Воскресіння Христового!

Нехай сподобить Господь, що Воскрес, всіх нас великої і вічної радості, жити з Ним у невечірнім дні Його Царства. «Благодать Господа нашого Ісуса Христа з усіма Вами. Амінь.»

Воістину Воскрес!

Пасха Христова м.Тернопiль 2022 року Божого

З ласки Божої

+Тихон Архієпископ Тернопільський і Бучацький