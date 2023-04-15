Великдень із грозами: яка буде погода у Тернопільській області на вихідні

Вихідними, 15 і 16 квітня, погода на Тернопільщині буде нестабільною. Очікується хмарна погода та сильні дощі.

Про це пише “Файне місто” з посиланням на Тернопільський обласний центр з гідрометерології.

У суботу, 15 квітня, очікується проходження атмосферних фронтів від циклону з центром над Чехією. Погода буде хмарною з короткочасними дощами, вдень грози. Вітер південно – східний, 7 – 12 м/с, вночі місцями пориви 15 – 20 м/с. Температура вночі 5 – 10º тепла, вдень 10 – 15º тепла.

Синоптики попереджаютьс, що сьогодні ввечері, 14 квітня, та вночі 15 квітня місцями пориви південно – східного вітру 15 – 20 м/с, вдень 15 квітня грози.(І рівень небезпечності, жовтий – НМЯ І)

16 квітня буде хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вітер південно – східний, 7– 12 м/с. Температура вночі 3 – 8º тепла, проте вдень, температура повітря сягатиме аж 13 – 18º тепла.

17 квітня буде хмарно, дощі та грози. Вітер південно – східний, 7 – 12 м/с. Температура вночі 5 – 10º тепла, вдень 9 – 14º тепла.