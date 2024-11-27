27.11.2024 14:57

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Велика п’ятниця знижок у Подолянах з 29 листопада по 1 грудня – до 80%!

27.11.2024

Галина Кіт

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Тернопільщина, Новини, Суспільство, Теми, Цікаво

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Велика п’ятниця знижок у Подолянах з 29 листопада по 1 грудня – до 80%! А в багатьох магазинах центру знижки вже стартували! Купуй вигідно необхідні речі, а зекономлені кошти донать на ЗСУ!

Деталі на podolyany.com.ua.

Теги: чорна п'ятниця в ТЦ "Подоляни"

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