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Головна / Новини / Велика п’ятниця знижок у Подолянах з 29 листопада по 1 грудня – до 80%!
27.11.2024
Галина Кіт
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Тернопільщина, Новини, Суспільство, Теми, Цікаво
Велика п’ятниця знижок у Подолянах з 29 листопада по 1 грудня – до 80%! А в багатьох магазинах центру знижки вже стартували! Купуй вигідно необхідні речі, а зекономлені кошти донать на ЗСУ!
Деталі на podolyany.com.ua.
Теги: чорна п'ятниця в ТЦ "Подоляни"
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