Велика п’ятниця знижок у Подолянах з 29 листопада по 1 грудня – до 80%!

Велика п’ятниця знижок у Подолянах з 29 листопада по 1 грудня – до 80%! А в багатьох магазинах центру знижки вже стартували! Купуй вигідно необхідні речі, а зекономлені кошти донать на ЗСУ!

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