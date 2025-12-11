Василина Вовчанська лауреатка міжнародної премії імені Григорія Сковороди 

Василина Вовчанська – знана тернопільська поетеса, прозаїк, дитяча письменниця, педагог, член НСЖУ, НСПУ, лавреат премій журналу «Літературний Тернопіль» та Всеукраїнської літературно-мистецької премії ім. Братів Богдана та Левка Лепких, Міжнародного літературно-краєзнавчого конкурсу ім. Мирона Утриска, авторка багатьох наукових статей та навчально-методичних посібників, збірок поезій «Фестини», «Кохайте жінку», «Сонячний дзвіночок» (для дітей), «На острівцях долонь», «Келих дня», «Гортаю різнобарвні дні»; прози – «Погар чорниць», «Відлуння грому» у співавторстві з Б. Мельничуком, «Надщерблене щастя» та книжечки гумору «Мовте рецептуру».

Нещодавно Василина Вовчанська стала лауреаткою міжнародної премії імені Григорія Сковороди – за значний внесок в розквіт української літератури. Як заначила В. Вовчанська повідомляючи у соцмережі Фейсбук про подію «Подарунок від святого Миколая! Щиро дякую голові оргкомітету Олександру Морозу та голові жюрі Михайлу Шевченку, за увагу до моєї скромної літературної праці.

Редакція газети «Свобода» вітає друга нашого видання та активну дописувачку п. Василину і зичить їй творчого натхнення та нових здобутків на літературній ниві.