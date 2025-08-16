Василь Лерніченко з Тернопільщини четвертий рік поспіль збирає врожай ківі

Василь Лерніченко з Тернопільщини вже понад 30 років займається садівництвом, а останні чотири роки збирає власний врожай ківі.

Перші ліани чоловік висадив ще десять років тому, зараз у його саду вісім рослин. Він вирощує сорти “Карпат Стратона” та виведену власноруч “Тернопільську великоплідну” форму.

Садівник розповів журналістам Суспільного, що ківі не боїться сильних морозів, але чутливе до весняних заморозків і потребує захисту від передчасного пробудження. Окрім ківі, чоловік вирощує інжир, маракую, лохину, персики та вісім сортів актинідії.

П’ять років тому Лерніченко створив YouTube-канал, де ділиться досвідом вирощування екзотичних культур. Нині його аудиторія налічує понад 18,5 тисяч підписників. Збирати цьогорічний врожай ківі він планує на початку жовтня, коли плоди наберуть солодкості.