В Зарваниці відбулася професійна проща працівників газової промисловості Тернопільщини

З нагоди професійного свята, щоби збагатитися духовно, просити у Бога потрібних ласк та перемоги для України, у неділю, 8 вересня, на прощу до Марійського духовного центру «Зарваниця» прибули працівники нафтової, газової та нафтопереробної промисловості Тернопільської області зі своїми сім’ями.

Очолили духовну мандрівку директор Тернопільської філії ТОВ «Газорозподільні мережі України» Орест Жеребецький й голова правління ПрАт «Тернопільміськгаз» Віталій Бобрівець.

У своєму вступному слові Віталій Бобрівець сказав: «Мені дуже приємно, що у День працівника газової промисловості України, ми з родинами, нашими ветеранами приїхали до відпустового місця, щоби подякувати Господу за усі ласки та просити Його заступництва. Ми всі нині тут, у Марійському духовному центрі «Зарваниця», поєдналися духовно у спільній молитві, бо професійна проща – це передусім дяка Богові за те, що маємо можливість жити, працювати, ставити перед собою мету й досягати її.

Це дяка усім нашим ветеранам, які порепаними від важкої праці руками, долаючи труднощі, у холод і спеку робили все для того, щоби у домівках тернополян запалав такий бажаний блакитний вогник. Це дяка нашим працівникам і їхнім родинам, які й сьогодні допомагають нашим воїнам, вимушено переселеним особам, усім – хто зазнав лихоліття війни, волонтерам, потребуючим.

Але найперше, нині ми дякуємо нашим воїнам-захисникам, бо завдяки нашим Героям, ми маємо можливість, бути нині тут на цій святій зарваницькій землі й спільно молитися за нашу перемогу і мир. І я впевнений – Господь почує нашу молитву».

Архиєрейську Святу Літургію в малій базиліці Зарваницької Богородиці очолив архиєпископ і митрополит Тернопільсько-Зборівський Василій Семенюк. Присутні об’єдналися у спільному для всіх українців молитовному наміренні, щоби перестали гинути найкращі діти української землі і настав справедливий мир в нашій державі.

Архиєпископ і митрополит Василій склав щирі вітання учасникам професійного паломництва, подякував за щоденну працю й старання, щоби дбати про тепло й затишок у домі кожного українця. На згадку про паломництво та з нагоди професійного свята архиєрей вручив митрополичі грамоти та пам’ятні ікони Зарваницької Богородиці очільникам газорозподільчих служб Оресту

Жеребецькому і Віталію Бобрівцю та іншим провідним спеціалістам галузі.

Віталій Бобрівець у своій промові відмітив важливість такої події для учасників: «Кожна проща несе частку певних випробувань, бо вона – час переосмисленням життєвих цінностей, випрошення ласк і покута за гріхи, очищення душі. Для мене є перш за все наша спільнота. І для нас, як для спільноти, дуже важливо переживати однакові духовні враження, моменти зближення, бо Христос завжди нас кличе до єдності».

Опісля традиційно відбулося освячення води. Біля храму Пресвятої Родини відбувся урочистий захід для працівників газової промисловості, на якому були відзначені грамотами передові працівники служби. Учасники професійної прощі відвідували святині Марійського духовного центру, складали молитви у своїх наміреннях.

До речі, цьогоріч виповнюється 75 років тому, як у 1949 році першим у Тернополі було газифіковано будинок №17 на вулиці Івана Франка. До цього, рік перед тим, у Тернополі було змонтовано перший газопровід і загорівся перший пальник у котельні електростанції. Безпосередню участь у цій справі брали Микола Васильович Задера і Йосип Йосипович Кошелєвський, котрі донедавна, упродовж багатьох років працювали у нашому колективі. Тож шануємо і пам’ятаємо ветеранів газової служби – усіх тих, хто в числі перших до осель тернополян підводив блакитний вогник.