В Україні вступив у дію новий закон про зброю

Про його головні тези, як її задекларувати, доки можна використовувати під час брифінгу у головному управлінні поліції в Тернопільській області вели мову заступник начальника ГУНП в Тернопільській області Михайло Білецький, начальник сектору з контролю за обігом зброї Степан Джинджиристий, речник Нацполіції Тернопільщини Сергій Крета.

Нелегальна зброя, то небезпека

Від початку війни на руках у людей є дуже багато зброї, хтось отримав її після вторгнення ворога, хтось привіз з війни. Нелегальну зброю виявляють у багажниках авто, під час обшуків. Її пересилають поштою, перевозять автомобілями патрони, автомати, пістолети, гранати.

Якщо цивільний виявить вогнепальну зброю чи боєприпаси до неї, він повинен здати її правоохоронцям. Знахідку також можна задекларувати та залишити в себе. Втім, володіти все ж можна не усіма видами трофеїв і виключно в обмежені терміни.

Торік в області було зафіксовано 112 фактів незаконного обігу зброї, цього року уже 150.

І якщо в Україні у 2021 р. зафіксували поліцейські 273 злочини з такою зброєю, то у 2022 р.- 1267, у 2023 р. – 11186, у неповному 2024 р. -11489. Статистика дійсно вражає…

Зброю треба задекларувати

Тепер цивільні люди, що знайшли вогнепальну зброю, можуть задекларувати її. Для цього у першу чергу слід зателефонувати на лінію 102, а тоді безпосередньо звернутися в поліцію, де її перевірять і зареєструють. Впродовж 24 годин цивільний має передати знахідку правоохоронцям.

Варто пам’ятати, що є зброя, що не підлягає декларуванню . З якої, наприклад, вчинили злочин.

Її вилучить Нацполіція, якщо йдеться про: нарізну вогнепальну зброю калібру від 12.7 мм та більше і боєприпаси до неї; гладкоствольну вогнепальну зброю калібру понад 23 мм і боєприпаси до неї; кулемети, гранатомети, міномети, вогнемети, переносні зенітно-ракетні комплекси, ствольні артилерійські системи й боєприпаси до них та іншу зброю і боєприпаси, що не можуть перебувати у власності цивільних; вогнепальну зброю і боєприпаси до неї, що стали засобом вчиненого кримінального злочину; зброю, закріплену за військовими ЗСУ, інших військових формувань чи силових структур (СБУ, Нацгвардія тощо); боєприпаси окремо від вогнепальної зброї.

Зброю можна або все-таки здати на зберігання поліцейським, або ж задекларувати й стати фактичним власником. Однак ці умови діятимуть до закінчення воєнного стану в Україні. Після завершення цього періоду у цивільних буде 90 днів, щоб остаточно здати трофейну зброю.

Корисна інформація щодо зброї

В Україні 25 листопада набув чинності закон про вдосконалення порядку отримання та декларування вогнепальної зброї. Закон України “Про забезпечення участі цивільних осіб у захисті України” прийнятий щодо вдосконалення порядку отримання, декларування та поводження з вогнепальною зброєю.

Це закладає правову основу для непритягнення особи до відповідальності за зберігання зброї без відповідного дозволу, а також посилить механізм контролю за обігом зброї, що є вкрай важливим не лише в період воєнного стану, а й у мирний час.

Закон передбачає дозвіл для громадян не просто зберігати в себе знайдену зброю, а й за необхідності захищатися нею від агресії Росії.

Якщо ви знайшли вогнепальну зброю та боєприпаси до неї, вам необхідно негайно їх задекларувати. Зробити це можна у підрозділах Національної поліції. Правоохоронці оприлюднили покрокову інструкцію того, що потрібно знати про декларування зброї.