Під час окупації населених пунктів вони не тільки допомагали ворогові, а й розповідали віруючим наративи російської пропаганди.

Про це розповіли в сюжеті ТСН. Відзначається, що в Київській області батюшки навіть викрадали людей.

Один з таких служителів церкви забирав собі викрадену гуманітарну допомогу, а волонтерів тримав у закритих келіях. Інший зустрічав окупантів з іконою і швидко подружився з ними.

Волонтер Світлана Федорова розповіла, що під час того, як вони везли гуманітарну допомогу, їх зупинили російські військові. У людей відразу забрали мобільні телефони, пригрозили розстрілом і повезли в окуповану тоді Бородянку. Там усіх волонтерів привели до церкви.

“З церкви вийшов отець Віктор, з ним була людина у військовій формі. Вони сказали, що нас перевірятимуть. На них усіх були георгіївські стрічки”, – розповіла волонтерка.

За її словами, люди батюшку не цікавили, він виявляв великий інтерес до автомобілів, на яких вони приїхали. На території церкви в полоні перебувало 19 людей.

“Мені здалося, що батюшка звичайний мародер”, – розповіла волонтер Олена Зілінська.

Вона повідомила, що отець Віктор розпоряджався гуманітарною допомогою за своїм наглядом.

Служитель УПЦ МП під час окупації Бородянки охоче роздавав інтерв’ю, в якому підтримував Віктора Януковича і засуджував ЛГБТ.

“Треба було народу у 2014 році підтримати Януковича”, – говорив отець Віктор.

За 20 кілометрів від Бородянки в селі Андріївка чернець Микола також підтримував російських окупантів. Але селяни бояться розповідати про наставника, кажуть, що вже набридло.

У сюжеті йдеться про те, що до того як стати священнослужителем Микола був засуджений за педофілію.

За словами людей, коли росіяни зайшли в село – отець Микола вийшов їх зустрічати з іконою в руках.