Навчання пройти зможуть усі охочі жителі Тернопільщини. У партії переконані, що готовність до будь-якої ситуації та знання чіткого алгоритму дій – найкраща вакцина від паніки.

У партії «УДАР Віталія Кличка», яка організовує курси, зазначають, що тренінг передбачає обмежену кількість учасників, тому для участі необхідна завчасна реєстрація.