В топовій новобудові Тернополя з’явилася нова черга

Компанія “Престижбуд” майже 15 років займається девелопментом житла в Тернополі. За цей час збудовано чимало красивих новобудов, кожна з яких має щось особливе, передає TeNews.

Об’єднує квартири від “Престижбуд” одне – висока якість та значна вигода для інвесторів. 1 травня стартують продажів 4 черги у найбільшому проєкті від “Престижбуд” – ЖК Квартал Енергія. Він розташований у пішій доступності до центру на вул.Енергетична, 5.

До придбання вже доступні квартири в 8 та 9 під’їздах. Різні планування, різні поверхи. Інвестиційні “одинички” з вікнами на південь, двокімнатні квартири різних площ та великі помешкання з видовими терасами. Ціни стартують від 850$ (залежно від форми оплати). Є тривале розтермінування на 18 місяців, а квартири в зданих в експлуатацію під’їздах можна придбати за програмою єОселя.