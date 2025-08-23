В Синівцях на храмовий празник зібрали 29300 гривень для ЗСУ

15 серпня, у день престольного празника, село Синівці Борсуківської громади стало осередком єдності та підтримки Збройних сил України. Місцеві жителі організували благодійний захід, який поєднав велопробіг, ярмарок і кінопоказ під відкритим небом, зібравши 29 300 гривень на ремонт автомобілів для захисників.

День розпочався з велопробігу: колона велосипедистів проїхала від центру села до каплички в Борсуках, вшановуючи героїв України. Усі учасники отримали подяки за участь у символічній подорожі. Після цього відбувся благодійний ярмарок, де жителі Синівців представили домашню випічку, страви та вироби ручної роботи. Кожна покупка стала внеском у підтримку ЗСУ.

Завершився захід переглядом фільму під відкритим небом, який створив атмосферу тепла та єдності. За словами організаторів, зібрані кошти будуть спрямовані на потреби українських захисників, зокрема на ремонт військової техніки.