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В Курській області РФ загинув Герой з Тернопільщини

Воїн з Вишнівеччини Іван Ковальський загинув під час Курської операції.

22.08.2024

Галина Кіт

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Оперативно, Тернопільщина, Новини, Суспільство, Війна з рф, Теми, Події

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16 серпня поблизу села Вікторівка в Курської області РФ загинув військовий з Тернопільщини Іван Ковальський.

Про загибель Героя повідомили у Вишнівецькій селищній раді.

“Під час проходження військової служби зарекомендував себе з позитивної сторони. Функціональні обов’язки виконував відмінно, користувався авторитетом серед колег та підлеглих. Мав добрий рівень мотивації до військової служби та професійного самовдосконалення.

Щирі співчуття рідним і близьким… Про зустріч тіла Героя та чин похорону буде повідомлено додатково”, – ідеться у повідомленні громади.

Теги: Курська область, війна з рф, військовий загинув

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