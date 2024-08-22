В Курській області РФ загинув Герой з Тернопільщини

16 серпня поблизу села Вікторівка в Курської області РФ загинув військовий з Тернопільщини Іван Ковальський.

Про загибель Героя повідомили у Вишнівецькій селищній раді.

“Під час проходження військової служби зарекомендував себе з позитивної сторони. Функціональні обов’язки виконував відмінно, користувався авторитетом серед колег та підлеглих. Мав добрий рівень мотивації до військової служби та професійного самовдосконалення.

Щирі співчуття рідним і близьким… Про зустріч тіла Героя та чин похорону буде повідомлено додатково”, – ідеться у повідомленні громади.