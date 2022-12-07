В автопригодах на Тернопільщині травмувалися семеро людей

Впродовж останніх днів на дорогах області слідчі зареєстрували шість дорожньо-транспортних пригод з потерпілими.

У Теребовлі не розминулися автомобілі КІА MAGENTIS та Mercedes Vito. За попередньою інформацією, водій КІА, житель Києва, не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху і врізався у бус, яким керував тернополянин. У результаті зіткнення в хірургічне відділення лікарні госпіталізували двох водіїв – з переломами та іншими тілесними ушкодженнями. У них взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю.

Медичну допомогу лікарі надавали учневі 7 класу. Тілесні ушкодження хлопець отримав у ДТП. Його на нерегульованому пішохідному переході збила водійка автомобіля Daewoo Matiz.

У хірургічно-травматологічне відділення Теребовлянської лікарні госпіталізували жителя Миколаївської області. Чоловік, керуючи вантажівкою MAN, на автодорозі Галич-Підгайці-Сатанів-Городок через слизьку дорогу не впорався з керуванням, і як результат – автівка з’їхала у кювет та перекинулася.

У селищі Велика Березовиця під колеса автомобіля VOLKSWAGEN PASSAT потрапив 18-річний житель Тернополя. Юнак переходив дорогу у межах нерегульованого пішохідного переходу. Хлопця з переломами госпіталізували до медзакладу.

У неділю, 4 грудня, водій автомобіля Nissan, рухаючись заднім ходом, травмував тернополянина, 1993 року народження. Чоловіку надавали медичну допомогу.

Не впорався з керуванням через ожеледь та злетів у кювет водій автомобіля Skoda Octavia. Аварія трапилася у селі Трибухівці Чортківського району. У результаті ДТП травми отримав пасажир іномарки, повідомили у відділі комунікації обласної поліції.