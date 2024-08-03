УПЦ МП продовжує незаконне будівництво на території Почаївської лаври

Монастир Московського патріархату в Свято-Успенській Почаївській лаврі одразу після проведеної комісією Міністерства культури та інформаційної політики перевірки продовжив самовільне будівництво.

Про це розповів один із членів комісії, директор Кременецько-Почаївського заповідника Василь Ільчишин, пише “Укрінформ”.

“Як тільки комісія завершила перевірку, вони знову затіяли будівництво – і не лише в охоронній зоні, а в самій пам’ятці. Вони самовільно втрутилися в конструкцію пам’ятки, між Успенським собором і келіями. Знищили близько 300 квадратних метрів історичної площі. Почали будувати ангар між келіями та Успенським собором з боку печерних храмів… зруйнували археологічний культурний шар. Втрутилися і в археологію, і в архітектуру, в мури, врізалися в стіну келій, пошкодили її”, – сказав Ільчишин.

Він підкреслив, що такі дії – це порушення умов договору та пам’яткоохоронного законодавства, оскільки руйнують об’єкт культурної спадщини національного значення.

“Ми викликали поліцію, склали акт. Матеріали направили на Міністерство культури для реакції. 10 липня ми зупиняли будівництво”, – зазначив Ільчишин.

Міністерство культури та інформаційної політики працює над поверненням у державне управління Почаївської та Святогірської лавр.

Нагадаємо, Національний заповідник “Києво-Печерська лавра” оголосив про розірвання договору про оренду з Українською Православною Церквою Московського Патріархату з 29 березня 2023 року, проте тривалий час невідомі особи замикали лавру зсередини та перешкоджали початку діяльності комісії з інвентаризації майна.

Представники УПЦ МП оскаржили в апеляційних інстанціях рішення Господарського суду Києва щодо законності розірвання договору на користування майном Києво-Печерської лаври та щодо повернення майна.

Господарський суд Києва зобов’язав Свято-Успенську Києво-Печерську лавру УПЦ (чоловічий монастир) усунути перешкоди у користуванні майном Національному заповіднику “Києво-Печерська лавра” шляхом його повернення.

Водночас він визнав законним розірвання договору щодо безоплатного користування приміщеннями Нижньої лаври, який уклали монастир УПЦ МП та заповідник “Києво-Печерська лавра”.

Представники УПЦ МП оскаржують в апеляційних інстанціях рішення Господарського суду Києва щодо законності розірвання договору на користування майном Києво-печерської лаври та щодо повернення майна.