Робота з повернення Почаївської Лаври державі триває, – Міністерство культури та інформаційної політики

Над поверненням у державне управління Почаївської та Святогірської лавр, а також багатьох інших об’єктів, працює Міністерство культури та інформаційної політики.

Про це в інтерв’ю Укрінформу заявив т.в.о. міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв, передає RISU.

«Сьогодні ми проводимо потужну роботу і у Почаївській лаврі, і у Святогірській лаврі, і в інших об’єктах, зокрема, в заповіднику «Чернігів стародавній», велика частина якого теж використовувалася єпархією УПЦ Московського Патріархату. Проводимо роботу щодо повернення цих об’єктів у державне управління», – сказав Карандєєв.

Він відзначив, що за результатами обстеження майна фіксується багато порушень, невідповідностей умов використання, спотворення багатьох музейних предметів і навіть самих будівель.

«Зокрема, Свято-Преображенський собор у Чернігові використовувався вкрай неохайно, і ми вимушені проводити там величезні роботи з відновлення внутрішнього убрання, фресок тощо», – сказав т.в.о. міністра.

На його переконання, рішення держави дають належну оцінку вчинкам окремих релігійних діячів і парафій, які відверто здійснювали колабораційну діяльність і «робили все для того, щоб створити сприятливі умови для входження сюди «русского мира» і сприйняття російського солдата як визволителя».

Він підкреслив, що поставлені перед міністерством завдання з очищення культурного простору від імперських наративів, позбавлення будь-яких проявів колоніальної політики успішно виконуються.

Нагадаємо, Національний заповідник “Києво-Печерська лавра” оголосив про розірвання договору про оренду з Українською Православною Церквою Московського Патріархату з 29 березня 2023 року, проте тривалий час невідомі особи замикали лавру зсередини та перешкоджали початку діяльності комісії з інвентаризації майна.

Представники УПЦ МП оскаржили в апеляційних інстанціях рішення Господарського суду Києва щодо законності розірвання договору на користування майном Києво-Печерської лаври та щодо повернення майна.

Господарський суд Києва зобов’язав Свято-Успенську Києво-Печерську лавру УПЦ (чоловічий монастир) усунути перешкоди у користуванні майном Національному заповіднику “Києво-Печерська лавра” шляхом його повернення.

Водночас він визнав законним розірвання договору щодо безоплатного користування приміщеннями Нижньої лаври, який уклали монастир УПЦ МП та заповідник “Києво-Печерська лавра”.

Представники УПЦ МП оскаржують в апеляційних інстанціях рішення Господарського суду Києва щодо законності розірвання договору на користування майном Києво-печерської лаври та щодо повернення майна.