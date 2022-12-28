УПЦ МП може втратити доступ до Почаївської лаври через порушення умов договору

Почаївська Лавра може залишитись у користуванні Московського Патріархату ще 30 років, а може і ні.

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Як повідомили у прес-службі Тернопільської ОВА, тут термін оренди надано аж до 2052 року. Втім, УПЦ МП неодноразово порушували умови договору оренди, а це може призвести до його розірвання.

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Про це у коментарі для «Еспресо.Захід» заявив настоятель Свято-Троїцького духовного центру протоієрей ПЦУ Микола Зінкевич.

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За його словами, від громадської ради при Тернопільській ОВА, до якої він входить, вже направили звернення до парламенту – просять ініціювати розслідування щодо законності договору оренди.