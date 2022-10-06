Про це розповідають у Західному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції.

“Вони були особливі, випромінювали щастя і непохитну віру в блискучу перемогу! А нас переповнювала гордість за їх відважність та ентузіазм. Це все про них, воїнів Інтернаціонального легіону оборони України, наших воїнів, і милих дівчат – воїнів. Як же ж хочеться, як же ж віриться і ні на хвилину не сумніваючись, молишся, і чекаєш їх з Перемогою! А любов Лукаса та Марії – дарує, лікує та надихає! Живіть щасливо та народжуйте дітей під мирним, спокійним, голубим небом нашої неньки України!”, – йдеться у дописі.