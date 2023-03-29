Українцям пояснили, чи буде цьогоріч вихідний на Великдень

Великдень – це одне з найважливіших релігійних свят в Україні, яке відзначають щороку у квітні або на початку травня.

Це свято відзначається як пам’ятна дата про воскресіння Ісуса Христа – подію, яка є осердям християнської віри, пише Кореспондент.

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Зазвичай Великдень, який цьогоріч буде 16 квітня, є державним святом. Однак в умовах воєнного стану, згідно зі статтею 6 Закону України Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану, за статтею 73 КЗпП, всі святкові та вихідні дні скасовуються.

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Таким чином, звичних для українців трьох великодніх вихідних у 2023 році не буде.

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Проте вихідний на Великдень можливий у тому разі, якщо воєнний стан буде скасований до 16 квітня.