30.03.2023 00:51

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Українцям пояснили, чи буде цьогоріч вихідний на Великдень

30.03.2023

Роман Васильович

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Новини, Духовне

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Великдень – це одне з найважливіших релігійних свят в Україні, яке відзначають щороку у квітні або на початку травня.

Це свято відзначається як пам’ятна дата про воскресіння Ісуса Христа – подію, яка є осердям християнської віри, пише Кореспондент.
Зазвичай Великдень, який цьогоріч буде 16 квітня, є державним святом. Однак в умовах воєнного стану, згідно зі статтею 6 Закону України Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану, за статтею 73 КЗпП, всі святкові та вихідні дні скасовуються.
Таким чином, звичних для українців трьох великодніх вихідних у 2023 році не буде.
Проте вихідний на Великдень можливий у тому разі, якщо воєнний стан буде скасований до 16 квітня.

Теги: Великдень, вихідні дні, воєнний стан

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