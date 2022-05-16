Запустили пілотний проєкт для одночасного оформлення цих документів.

Планують, що експеримент діятиме два роки. Таке нововведення мінімізує витрату часу на оформлення документів. На засіданні 7 травня Кабінет Міністрів затвердив цей проєкт. Також можна оформити новий паспорт замість втраченого або викраденого.

«Продовжуємо робити державні послуги для громадян зручними та швидкими навіть в умовах війни. Затвердили експериментальний проєкт, який дозволить українцям оформити закордонний та внутрішній паспорти одночасно», – зазначив Шмигаль.

Він додав, що це дасть змогу мінімізувати витрати часу в отриманні чи відновленні документів, що особливо важливо в умовах воєнного часу. Проєкт удосконалить надання адміністративних послуг у сфері міграції та мінімізує час для отримання документів в умовах введення та продовження воєнного стану.