Тернопільська обласна організація партії «УДАР Віталія Кличка» організовує військово-патріотичний вишкіл для жителів краю. Цієї суботи, 19 лютого, УДАРівці запрошують усіх охочих на практичні заняття з стрільби та поводження зі зброєю.

Відбудеться вишкіл у селі Великий Глибочок, що в Білецькій ОТГ. Участь можуть взяти усі охочі чоловіки та жінки, віком від 18 років.

– Враховуючи ситуацію на кордонах країни, нам важливо вміти захистити як своїх рідних, так і Батьківщину. Під час вишколу ми навчимо жителів краю стріляти та користуватися зброєю. Звичайно, всі ми сподіваємося, що ці вміння не доведеться використовувати на практиці, однак готовими треба бути до різного розвитку подій. Адже зустрічати ворога набагато краще з чітким усвідомленням того, що ти знаєш, що робити, – зазначив член виконавчого комітету Тернопільської обласної організації партії «УДАР Віталія Кличка» Ігор Яворський. – Усіх, хто має бажання долучитися до вишколу, просимо одягати камуфляж або теплий і зручний одяг. Навчання будемо проводити на полігоні, тож буде холодно.

Збір учасників – стоянка біля «Шостого магазину».

Для участі у вишколі необхідно попередньо зареєструватися за номером телефону: 0677233750. Кількість місць обмежена.