Учні «Знамення» навчальний рік завершують «Днем Подяки»

Торік влітку колегіум-інтернат «Знамення», який у серпні 2020 року було перейменовано у Тернопільський обласний ліцей «Знамення» у співпраці з обласною радою та греко-католицькою церквою, переїхав з Зарваниці у Тернопіль.

Пансіон для дівчат 10-11 класів тепер знаходиться у приміщеннях Тернопільсько-Зборівської архиєпархії УГКЦ (на території парафії Успення Пресвятої Богородиці, колишній монастир). Як живеться навчальному закладові та його вихованцям, педагогам на новому місці я поговорила з головою ради ліцею Анною Зварич, директором «Знамення» Любомиром Хринівським, вихованками освітнього-духовного ліцею для дівчат.

Від колегіуму у Зарваниці до ліцею в Тернополі

Християнські школи для дівчат мають в Україні давню традицію, яка сягає часів Київської Русі. Першою фундаторкою такого освітнього закладу була княгиня Анна – донька князя Всеволода, внучка Ярослава Мудрого.

Анна засновує жіночий монастир, а при ньому першу не тільки у Київській Русі, а й у Європі – школу для дівчат. Літопис зберігає для нас такі відомості: «зібравши ж кілька молодих дівчат, навчала письму, також ремеслом, співу, шиттю та іншим корисним для них знанням, аби від юності навчилися розуміти Закон Божий та трудолюбство».

Майже 150 років тому схожа школа запрацювала у Язлівці під крилом римо-католицької церкви. Нині такі школи активно діють у Польщі, зокрема у Варшаві, Шиманові, Новому Сончі і вважаються дуже престижними у Європі.

Ідею створення християнської школи для дівчат на Тернопіллі виношував у своїх молитвах і думках Блаженної пам’яті Єпарх Тернопільсько-Зборівський Владика Кир Михаїл Сабрига, який любив повторювати: «Займаючись навчанням і вихованням дівчат, приготуємо для країни справжніх християнських, з Божим духом, жінок, доньок, дружин, матерів, а через них дамо світові нове християнське суспільство». Він благословив ініціативну групу, яка почала шукати можливості на законодавчому рівні створити освітній заклад нового типу аналогів якому не було і немає в Україні.

На той час в Тернопільсько-Зборівській Єпархії уже був перший успішний досвід створення навчального закладу християнського спрямування – це Християнський колегіум Патріарха Йосифа Сліпого у Тернополі, засновником і першим директором якого була Анна Зварич.

28 грудня 2006 р. на сесії обласної ради V скликання було прийнято рішення № 124 «Про утворення установи Тернопільської обласної ради «Колегіум-інтернат «Знамення» з поглибленим вивченням предметів духовно-просвітницького спрямування у с Зарваниця Теребовлянського району». Свої двері для учениць новий спеціалізований християнський навчальний заклад для дівчат «Колегіум-інтернат «Знамення» відкрив 1 вересня 2008 року. Справжній розквіт навчального закладу розпочався у 2010 році, коли колегіум очолила Анна Зварич, а разом з нею прийшли молоді, креативні педагоги.

У серпні 2020 року колегіум-інтернат «Знамення» було перейменовано в Тернопільський обласний ліцей «Знамення». А цьогорічний навчальний рік педагоги та вихованці «Знамення» провели у Тернополі.

На навчанні у «Знаменні» дівчатка з різних регіонів області та України

Нині у Тернополі у «Знаменні» навчається 14 десятикласниць та 12 одинадцятикласниць. У навчальному закладі зауважують, що це дівчатка з різних районів області, а також різних регіонів України. Хоча останніми роками більшість дітей були з Теребовлянщини та Бучаччини, зважаючи, що ліцей був у Зарваниці. Нині, перебравшись в обласний центр, керівництво навчального закладу хоче залучити дітей з різних куточків нашого краю і не тільки.

Обласна рада створила заклад нової формації, а Марійський духовний центр «Зарваниця» надав приміщення,- каже директор Освітньо-наукового центру Патріарха Йосифа, голова ради ліцею Анна Зварич,- Відтепер пансіон для дівчат діятиме на території церкви Успіння Пресвятої Богородиці у Тернополі. Обласна рада та церква у рамках своєї компетенції забезпечують зарплату вчителів, цілодобове перебування ліцеїстів, проживання, харчування. Тобто залучено кошти освітньої субвенції, обласного бюджету і Тернопільсько-Зборівської архієпартії УГКЦ.

До слова, Анна Зварич, кандидат педагогічних наук, з 2016 по 2024 рік була заступником начальника департаменту освіти і науки Тернопільської обласної військової адміністрації. Має три вищі освіти – економічну, педагогічну та богословську. Каже, що «Знамення», то її життя. Адже завжди мріяла про заклад навчально-духовного характеру, де б дівчатка отримували якісну освіту і добре виховання, де б існувала певна атмосфера, синтез науки і віри.

Наш ліцей – заклад загальної середньої освіти, що забезпечує виконання державного стандарту освіти 10-11 класу. – каже директор «Знамення» Любомир Хринівський, – Але окрім основних обов’язкових предметів практикуємо курси за вибором – основи християнської етики, основи сімї, релігієзнавство. На вихідні діти можуть їхати додому, або організовуємо програму вихідного дня.

Але існують певні стереотипи. Наприклад, батьки думають, що ви готуєте дівчат для монастиря, або у вас навчаються суто діти священиків,- кажу я.

Це далеко не так. – говорить Любомир Степанович,- У нас навчаються діти різних конфесій. Відсоток дітей з священицьких сімей є, але дуже незначний.

До речі, останнім часом на навчання до нас прагнуть відправляти дітей батьки, що перебувають за кордоном і не готові залишити доньку підліткового віку на бабусю. А у «Знаменні» завжди забезпечать якісний цілодобовий навчальний процес. Спільна форма, традиції, звичаї, спільні зустрічі випускників – поєднують нас. А ще атмосфера доброти, правди, доброзичливості, відвідання спільних літургій. А правильну систему цінностей прививають духівник, психолог і всі працівники «Знамення». Про це свідчать самі ліцеїсти та їх батьки Тому треба розуміти, що у нас навчаються не ангели, а звичайні діти зі своїми радостями і проблемами. Є уроки технології, де дівчаток вчать шити, куховарити тощо.

Скоро закінчення навчального року, випускний і ліцеїстки «Знамення» планують провести пішу прощу з Заздрості – родинного села патріарха Йосифа Сліпого до Зарваниці. До слова, такі прощі тут є традиційними і відбуваються вони на початку і наприкінці навчального року. А також замість випускного – День Подяки. Що це за день знають педагоги, учні та їх батьки. «Хочете й ви побувати на Дні Подяки – обирайте «Знамення» – кажуть ліцеїсти та їх вчителі.