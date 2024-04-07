Учениця Тернопільської мистецької школи стала переможницею Міжнародного конкурсу

Учениця мистецької школи Тернопільського мистецького фахового коледжу імені Соломії Крушельницької Інга Дудаш виборола гран-прі на Міжнародному конкурсі мистецтв «Обдарованість року». Організувала конкурс громадська організація «Динаміка успіху» (м. Київ).

Юна художниця подала на конкурс портрет українського поета, прозаїка, історика Богдана Лепкого. Її наставник – художник, викладач мистецької школи Богдан Федорів – отримав подяку за професійну підготовку учасників до конкурсу, плідну творчу співпрацю, збереження та розвиток культури.

Обираючи переможців, члени журі звертали увагу на творчу індивідуальність і майстерність автора, володіння прийомами композиції, володіння технікою, в якій виконана робота, оригінальність задуму і виконання, колористичне рішення.