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Учениця Тернопільської мистецької школи стала переможницею Міжнародного конкурсу

07.04.2024

Зоряна Деркач

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Тернопільщина, Культура, Новини, Освіта, Теми, Події

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Учениця мистецької школи Тернопільського мистецького фахового коледжу імені Соломії Крушельницької Інга Дудаш виборола гран-прі на Міжнародному конкурсі мистецтв «Обдарованість року». Організувала конкурс громадська організація «Динаміка успіху» (м. Київ).

Юна художниця подала на конкурс портрет українського поета, прозаїка, історика Богдана Лепкого. Її наставник – художник, викладач мистецької школи Богдан Федорів – отримав подяку за професійну підготовку учасників до конкурсу, плідну творчу співпрацю, збереження та розвиток культури.

Обираючи переможців, члени журі звертали увагу на творчу індивідуальність і майстерність автора, володіння прийомами композиції, володіння технікою, в якій виконана робота, оригінальність задуму і виконання, колористичне рішення.

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Теги: перемогла, Міжнародний конкурс, учениця

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