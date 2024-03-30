Хлопчик з Бережан – у фільмі «Довбуш»

Юний бережанець Роман Кулаков зіграв роль Іванка Довбуша у відомому українському фільмі «Довбуш» – про легендарного героя, ватажка опришків. Маленький актор вдячний режисеру фільму Олесю Саніну за навчання та цінні поради. Завдяки зйомкам фільму Роман побував у Києві, найбільше йому сподобалося в Карпатах – на водоспаді, на скелях Довбуша, у печері Вертеба. Місця для фільму обирали такі, які за легендами пов’язані з Довбушом. Юнак зрозумів, як багато потрібно працювати над акторською майстерністю. Для родини є великою честю і радістю, що сина показують у цьому історичному фільмі. У Бережанах привітали Романа з визнанням і побажали успіхів у творчості.

Хлопчик дійсно є здібним, він здобув перемогу у мистецьких конкурсах «Тарас Шевченко єднає народи», «Золоті таланти України», грає на бандурі та сопілці душевні українські мелодії, гарно співає, декламує вірші.

Любов до мистецтва йому передала мама Оксана, яка працює вчителькою, є керівником театрального гуртка «Світанок» Бережанського центру дитячої та юнацької творчості. Оксана Кулакова як режисер отримала відзнаку за виставу «Як розвеселити самотність». Також її вихованці стали переможцями Всеукраїнського конкурсу, присвяченого творчості Лесі Українки.

Ця чуйна і талановита людина допомагає потребуючим дітям та молоді з інвалідністю в організації «Усмішка дитини». Вона проводить з ними виховні заходи, щоб передати маленьким друзям любов до України і рідної мови. Завдяки її старанням вихованці організації стали переможцями у фотоконкурсі, який проводила Українська служба «Голосу Америки» зі США.