У жителів Тернопільщини правоохоронці вилучили понад 30 кілограм вибухівка та 36 одиниць вогнепальної зброї

Оперативники Тернопільщини вилучили 36 одиниць вогнепальної зброї, а це, порівнюючи з аналогічним періодом 2023 року, майже на 50% більше повідомили у поліції області. Серед вилученого – автомати, кулемет, нарізні пістолети, карабіни, обрізи та зброя, перероблена кустарними методами на вогнепальну.

За три місяці оперативники виявили та вилучили 47 гранат, 3 гранатомети, міни й снаряди. У ході проведених оперативних заходів у жителів Тернопільщини працівники кримінальної поліції за перший квартал минулого року вилучили майже 5 кілограмів вибухонебезпечних речовин та 2433 набоїв різного калібру, то за січень-березень 2024-го – понад 30 кілограмів вибухівки та 10348 патронів.



Попри чисельні попередження працівників поліції про кримінальну відповідальність за незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами та вибуховими речовинами, до яких відноситься й мисливський порох, окремі громадяни легковажно ставляться до цих застережень. А отже, ризикують не лише здоров‘ям та життям своїх рідних, що можуть постраждати в результаті нещасного випадку, а й власною долею.

Правоохоронці нагадують: лише добровільна здача зброї, боєприпасів чи вибухових речовин звільняє людину від кримінальної відповідальності. В іншому випадку громадяни ризикують отримати кримінальну відповідальність, яка передбачає покарання у вигляді ув’язнення строком від 3 до 7 років.