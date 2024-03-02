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У Збараж приїхали корони Данила Галицького та Роксолани

02.03.2024

Зоряна Деркач

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Тернопільщина, Культура, Історія, Новини

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У виставковій залі Збаразького замку діє унікальна експозиція «Корони світу», де вперше представлені корони не тільки з різних країн, а й з різних континентів та з різних епох.

За словами начальника відділу обслуговування туристів та масово-освітньої роботи НЗ «Замки Тернопілля» Ольги Станкевич, в експозиції – понад 70 шедеврів, частина з яких є оригіналами, а частина – копіями, репліками та реконструкціями експонатів, що зберігаються у музеях Австрії, Італії, Великобританії, Румунії, Єгипту та інших країн.

Відвідувачі дорогоцінних, оригінальних і неповторних  виробів особливу увагу звертають на корони короля Данила Галицького, Роксолани, владик українських церков різних конфесій тощо.

Експонати надав благодійний фонд «Відродження історично-культурної спадщини України імені Б. Г. Возницького», керівником якого є Ігор Жук.

Галина ВАНДЗЕЛЯК

Теги: «Корони світу», Збаразький замок

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