У заповіднику «Медобори» вперше чітко зафіксували червонокнижного лісового кота

13.12.2025

Галина Кіт

У природному заповіднику «Медобори», що на Гусятинщині,  фотопастка вперше чітко зафіксувала червонокнижного лісового кота (Felis silvestris) — одного з найрідкісніших ссавців України.

«Для гарного настрою! Лісовий кіт — справжній привид наших лісів. Дуже обережний, майже невидимий, але надзвичайно важливий для екосистеми», — зазначили працівники заповідника.

Лісовий кіт занесений до Червоної книги України та перебуває під особливою охороною. Його популяція в країні є критично малою.

Він може стрибати вгору у 6 разів вище за власну висоту; розвиває швидкість до 50 км/год; має надзвичайно гострий нюх; видає широкий діапазон звуків — від муркотіння до грізного гарчання; відіграє важливу роль у контролі чисельності гризунів.

Фотографія зроблена автоматичною камерою спостереження вночі. На знімку добре видно характерні ознаки виду: товстий хвіст з чорними кільцями та пухнасту шерсть.

 

