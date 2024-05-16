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У Великогаївській громаді відкрили будинок для сімей ВПО

16.05.2024

Зоряна Деркач

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Тернопільщина, Життя, Новини, Війна з рф, Духовне, Теми, Події

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Урочистість знаково відбувалася саме і Міжнародний день сім’ї. Про це повідомили на сторінці громади. 

У Міжнародний день сімʼї, 812-ий день повномасштабного вторгнення рф в Україну, урочисто перерізали стрічку на відкритті будинку для сімей ВПО у с. Козівка.
Мрія створити таке житло зародилася у перші місяці повномасштабної війни, коли наша громада дала прихисток тисячам людей зі Сходу, йдеться у повідомленні.
Як розповіли у пресслужбі ОТГ проєкт реалізовано спільно із Тернопільською обласною організацією Червоного Хреста України, Великогаївською сільською радою та за фінансової підтримки Швейцарського Червоного Хреста.
Кімнати – європейського зразка, з необхідною технікою та кухонним обладнанням.
Вартість об’єкту – 14 000 000 грн., з них – 6 327 920 грн. – з місцевого бюджету Великогаївської сільської ради.
Будівлю посвятили та благословили отець-декан Михайло Піняга та парох села отець Василь Брегін.

Олег Кохман про життя Великогаївської громади під час війни

 

Теги: будинок для ВПО, Козівка, Великогаївська громада

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