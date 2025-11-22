У Товстенській церкві св. Архістратига Михаїла відбулися урочини освячення іконостасу

Товстенська церква св. Архістратига Михаїла Бучацької єпархії УГКЦ вважається однією з найкрасивіших не лише в окрузі, але й на Тернопільщині. Перша письмова згадка про неї датується 1700 роком, який є ймовірно і роком заснування греко-католицької громади. Друга церква була дерев’яною і послужила до 1912 року.

Нинішню зводили за проектом уродженця цього містечка, архітектора Яна Кароля Сас-Зубжицького упродовж більш як чверть століття і освяли у 1939 році. Кожен, хто проїжджає дорогою Тернопіль–Чернівці, любується цим шедевром білокам’яної архітектури, що збудована у стилі українського бароко. Коли видатний український поет, Герой України Дмитро Павличко побачив її, то висловив про неї своє захоплення такими словами: «Це – пісня зодчих, зафіксовано у камені».

До березня 1946 р. на парафії служили такі греко-католицькі парохи: о.І.Левицький (1869-1886), о.І.Кочержук (1886-1930), о.А.Навольський (1930-1946). Після війни храм, по суті, під тиском комуністичної влади був зачинений, але о.А.Навольський продовжував свою нелегальну душпастирську діяльність до останніх днів свого життя й відходу до вічності аж до 1965 року. Під час комуністичних часів церква зазнала поневіряння і розорення, бо саме в ці часи частково був демонтований і знищений іконостас.

Після відновлення діяльності товстенської церкви св. Архістратига Михаїла у 1990 р., впродовж 14 років душпастирював о.Й.Смішко. Тоді ж він створив тимчасовий іконостас, який служив до недавніх часів. З приходом деканом Товстенського деканату Бучацької парафії УГКЦ о.І.Леськіва у 2004 р., духовне життя набрало нових обертів. Особливий життєдайний імпульс духовності надала єпископська візитація владики Бучацької єпархії УГКЦ Димитрія Григорака. При храмі почали діяти: Церковне братство, спільнота «Матері в молитві», вівтарна дружина, молодіжна християнська організація «Українська молодь Христові», братства «Апостольство молитви», «Апостольство доброї смерті», гуртки читання біблії та псалтиря.

Декан о.І.Леськів кілька років тому виступив з ініціативою зведення нового іконостасу, який би відповідав вимогам часу і рівню храму як пам’ятки архітектури. Для його створення запросили відомого українського художника-різьбяра Євгена Храпливого. Він за короткий час розробив авторський проект, в який вклав увесь свій талант та професійне вміння. Мистець працював вдень і вночі, тож невтомна і наполеглива праця художника увінчалася успіхом. Створений митцем іконостас не лише оновив церкву, але й став його окрасою поряд із дерев’яною фігурою св.Архістратига Михаїла. І саме у день свята і празника товстенської церкви відбулося урочисте освячення новоствореного шедевра – іконостасу. На цю величну подію прибули священники, гості зі Заліщанщини, Чортківщини та Тернополя. Чин посвячення здійснив у колі парафіян та отців єпископ Бучацької єпархії УГКЦ Димитрій Григорак.

Уродженець містечка і почесний громадянин Товстого, голова Спілки слов’янських письменників України і ТОФ УФК поет Володимир Барна щиро привітав усю парафіяльну спільноту та духовних наставників, гостей зі знаковою подією у духовному житті Товстенської парафії, подякував владиці Бучацької єпархії УГКЦ Димитрій Григораку та пароху о.Ігорю Леськіву за створення й посвячення іконостасу, а також вручив їм Почесні грамоти Українського фонду культури.