Топ вакансій і зарплат на Тернопільщині у березні

Найбільша потреба у працівниках є на підприємствах переробної промисловості, в торгівлі, у сферах охорони здоров’я та надання соціальної допомоги, транспорту, освіти.
У топ 10 вакансій області увійшли: водій, продавець, кухар, медсестра, бухгалтер, підсобний робітник, вантажник, швачка, листоноша, двірник.
– 40-45 тис. грн – слюсар-електрик з ремонту електроустаткування, головний бухгалтер;
– 35 тис. грн – водій автотранспортних засобів;
– 30-31,8 тис. грн – інженер-конструктор, торгпредставник, шеф-кухар, кухар, начальник виробничої лабораторії, головний інженер;
– 26-28 тис. грн – оператор лінії у виробництві харчової продукції (м’ясних продуктів), монтажник устаткування зв’язку, менеджер із зовнішньоекономічної діяльності. Загалом зарплата залежить від виконуваних обов’язків та кваліфікації.
За детальнішою інформацією зверніться у місцевий підрозділ Тернопільського обласного центру зайнятості, в Telegram: @DCZ19_Ternopil або за тел. «гарячої лінії» – (063) 5765756.
Зауважимо, що подати або знайти вакансію можна через сервіси: ТГ-канали “Робота на Тернопільщині”, «Вакансії! Тернопільська область» Єдиний портал вакансій Національний Кадровий Резерв.
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Подайте вакансію, скориставшись Електронним помічником Роботодавця: http://surl.li/gmclv, через особистий кабінет роботодавця: https://www.dcz.gov.ua/cabinet (можна також зайти через чат-бот @DCZWorkNowBbot), вона одразу буде опублікована і рекрутери почнуть підбір кандидатів. Шукаєте роботу? Заповніть анкету-резюме: http://surl.li/byovs.