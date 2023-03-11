У Тернополі знайшли дітей із сусідньої області, які втекли від п’яних батьків

14-річна дівчинка, її 10-річний брат та їхня 10-річна подружка приїхали до Тернополя потягом з міста Ямпіль Хмельницької області.

Їх на пероні залізничного вокзалу помітили співробітники поліцейської станції №3.

Діти зізналися, що вночі втекли від своїх п’яних батьків, які чарку пильнують більше, аніж їх.

«Голодних мандрівників правоохоронці пригостили чаєм з солодощами та викликали на станцію працівників ювенальної превенції Тернопільського районного управління поліції. Юних утікачів відвезли до центру соціально-психологічної реабілітації дітей. Спілкуючись з ними, ювенальні працівники з’ясували, що їхні батьки товаришують і вживають алкогольні напої, знущаються та б’ють своїх дітей», – інформують в ГУНП у Тернопільській області.

Згодом наші поліцейські зв’язалися із колегами з Хмельниччини. Та ті сказали, що жодних повідомлень про зникнення неповнолітніх від їхніх батьків не приходило, тож дорослі, очевидно, не надто переймалися їхньою відсутністю.

Безвідповідальні батьки постануть перед судом.

Як свідчить статистика, впродовж 2022 року до ювенальних поліцейських області надійшло 197 повідомлень та заяв щодо розшуку неповнолітніх, з початку цього року -34. Завдяки злагодженим спільним діям правоохоронців та небайдужих громадян усіх дітей розшукали та повернули додому.