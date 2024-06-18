У Тернополі землю дитячого будинку хотіли віддати під забудову

Прокурори відстояли ще в одному суді рішення, за яким у користуванні дитбудинку, а не забудовника, залишили 1 га землі у Тернополі.

Рішенням Тернопільського окружного адміністративного суду задоволено позов Тернопільської обласної прокуратури до Тернопільської обласної ради про визнання протиправним та скасування рішення чотирнадцятої сесії шостого скликання Тернопільської обласної ради від 25.09.2020 № 1698 «Про затвердження плану трансформації Тернопільського обласного комунального дитячого будинку для дітей шкільного віку та проведення інвестиційного конкурсу».

Зазначеним рішенням попереджено вибуття із комунальної власності майнового комплексу Тернопільського обласного комунального дитячого будинку для дітей шкільного віку, який на сьогодні реорганізовано у Тернопільський обласний комунальний заклад соціальної підтримки та виховання дітей площею 618, 6 кв. м та земельної ділянки площею 1, 1288 га вартістю 16, 6 млн. грн, загальною вартістю 41, 3 млн. гривень.

Нагадаємо, Тернопільською обласною радою укладено інвестиційну угоду з будівельною фірмою, виконання якої могло призвести до втрати комунального майна та земельної ділянки. Цей комплекс використовується закладом для дітей, позбавлених батьківського піклування. Оскільки його втрата могла погіршити становище та умови перебування неповнолітніх вихованців дитячого будинку, прокуратура звернулась із позовом до суду.