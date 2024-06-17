На Тернопільщині за хабарництво судитимуть двох працівників сервісного центру МВС

На Тернопільщині експерт МВС України й адміністраторка територіального сервісного центру брали хабарі за безперешкодне проведене експертне дослідження та позитивне вирішення питань, пов’язаних із реєстрацією (перереєстрацією) автомобіля.

Прокурори Чортківської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт щодо експерта МВС України й адміністраторки територіального сервісного центру, обвинувачених в одержанні неправомірної вигоди для себе за вчинення дій з використанням наданих йому повноважень в інтересах того, хто надає таку вигоду та у пособництві до одержання службовою особою неправомірної вигоди (ч. 1 ст. 368, ч. 3 ст. 368-4, ч. 5 ст. 27-ч. 1 ст. 368 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що експерт МВС України й адміністраторка територіального сервісного центру за попередньою домовленістю між собою, одержали від місцевого жителя неправомірну вигоду в сумі 200 доларів США за безперешкодно проведене експертне дослідження автомобіля марки «BMW» та 2000 гривень за позитивне вирішення питань, пов’язаних із реєстрацією (перереєстрацією) вказаного автомобіля.

Завершено розслідування, що здійснювали слідчі СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області.