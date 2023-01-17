17.01.2023 22:01

Повідомити про новину

Повідомити

Ми у соцмережах

У Тернополі збиратимуть книги для постраждалих від російської навали бібліотек

17.01.2023

Роман Васильович

173

Життя, Новини

Поширити:

Усіх небайдужих просять приєднуватися до акції.

Внаслідок злочинних дій російської армії в Україні зруйновано більше ста бібліотек для дітей, 253 пошкоджено, а в 21 бібліотеці не зберігся жоден документ…
І це лише попередні підрахунки величезних збитків, завданих вітчизняній бібліотечній галузі державою-агресором.

Але українці – надзвичайно сильний та згуртований народ, здатний до консолідації та підтримки навіть у найскладніших обставинах.

Запрошуємо усіх небайдужих долучитись до акції добрих справ «Книжкові скарби – дітям». Стати учасником акції – просто. Знайдіть у своїй домашній бібліотеці прочитані добре збережені книги і принесіть їх у Тернопільську обласну бібліотеку для дітей.

Повернемо українську книгу в українські бібліотеки разом!

Уляна Пилипчук, редакторка Тернопільської обласної бібліотеки для дітей

Джерело: За Збручем

Теги: бібліотеки, книги

Залишити коментар

Ваша електронна адреса не буде опублікована.

Рекомендуємо

Найбільше переглядів за 3 дні

© 2014-2021. Офіційний сайт газети "Свобода". Всі права на статті та інші матеріали належать авторам та охороняються Цивільним кодексом України, Законом України "Про авторське право і суміжні права". При використанні матеріалів посилання на сайт (гіперпосилання) обов'язкове.
Розробка сайтів WEBTOP

Повідомити про новину

Повідомити

Ми у соцмережах