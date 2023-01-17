У Тернополі збиратимуть книги для постраждалих від російської навали бібліотек

Усіх небайдужих просять приєднуватися до акції.

Внаслідок злочинних дій російської армії в Україні зруйновано більше ста бібліотек для дітей, 253 пошкоджено, а в 21 бібліотеці не зберігся жоден документ…

І це лише попередні підрахунки величезних збитків, завданих вітчизняній бібліотечній галузі державою-агресором.

Але українці – надзвичайно сильний та згуртований народ, здатний до консолідації та підтримки навіть у найскладніших обставинах.

Запрошуємо усіх небайдужих долучитись до акції добрих справ «Книжкові скарби – дітям». Стати учасником акції – просто. Знайдіть у своїй домашній бібліотеці прочитані добре збережені книги і принесіть їх у Тернопільську обласну бібліотеку для дітей.

Повернемо українську книгу в українські бібліотеки разом!

Уляна Пилипчук, редакторка Тернопільської обласної бібліотеки для дітей