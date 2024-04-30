У Тернополі затримали місцевого крадія

Зловмисник привласнив чужий наплічник. Поліцейські нагадують, що крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану є обставиною, яка обтяжує покарання.

На лінію «102» зателефонував 52-річний тернополянин й повідомив про крадіжку. Подія трапилася на вулиці 15 Квітня. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група. Як з’ясувалося, заявник у приміщенні супермаркету поруч із камерами схову залишив на столі свій рюкзак. Невідома особа, скориставшись його відсутністю, привласнила чуже майно. Серед викраденого – особисті речі, шуруповерт та 10 викруток. Завдану шкоду потерпілий оцінив у 15 тисяч гривень.

Камера відеоспостереження зафіксувала зловмисника. Оперативники проведеними заходами встановили причетного до злочину. Це – 32 річний мешканець обласного центру. Чоловік неодноразово потрапляв в поле зору правоохоронців. Зловмисник викрадене продав на ринку.