У 16-річного підлітка та 27-річного засудженого на Тернопільщині виявили наркотики

Заборонені речовини поліцейські вилучили та направили на експертизу в науково-дослідний експертно-криміналістичний центр.

Працівники сектору реагування патрульної поліції у Чорткові виявили хлопця, який підозріло себе поводив. Як з’ясувалося, 16-річний житель райцентру зберігав при собі згорток з порошкоподібною речовиною білого кольору, схожою на наркотичну. В присутності законного представника неповнолітній добровільно видав заборонене. Як пояснив, зберігав для власного споживання.

Ще одна подія трапилася у місцевій установі виконання покарань. У 27-річного засудженого за майнові злочини співробітники знайшли у пачці сигарет згорток з подрібненою білою речовиною.

Чортківські слідчі здійснюють розслідування в рамках кримінальних проваджень відповідно до частини 1 статті 309 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту.

Санкція статті передбачає штраф від однієї тисячі до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк до двох років, або пробаційний нагляд на строк до п’яти років, або обмеження волі на той самий строк.