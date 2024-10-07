У Тернополі запрацював Центр рекрутингу української армії

У Тернополі розпочав свою роботу Центр рекрутингу української армії у Центрі надання адміністративних послуг, що розташований на вул. Князя Василя Костянтина Острозького, 6.

Метою центру є забезпечення прозорої та ефективної моделі залучення громадян на військову службу, зазначають у міській раді.

Через центр рекрутингу можна долучитися не лише до Збройних сил України, але й до підрозділів всіх Сил оборони. На сьогоднішній день доступно більше 10 тисяч вакансій, серед яких найбільш популярні посади водіїв, медиків, ремонтників та операторів БПЛА. Кожен бажаючий може отримати консультації від кваліфікованої цивільної рекрутерки, яка допоможе знайти посаду відповідно до побажань, освіти та цивільного досвіду.

Як зазначає секретар ради Ігор Гірчак, рекрутинговий центр – це простір, де кожен охочий зможе отримати детальну інформацію про службу в Збройних Силах України, дізнатися про доступні вакансії в різних родах військ і прийняти для себе зважене рішення.

«У Тернополі відкривається 40-ий центр рекрутингу української армії, що є частиною загальнонаціональної мережі. Наша мета проста: надати кожному та кожній повну інформацію про службу в армії. Тут можна дізнатися про вакансії та як пройти шлях до обраної військової частини на конкретну посаду. Закликаю всіх мешканців міста та області: завітайте або зателефонуйте, поцікавтеся можливостями. Ми тут, щоб допомогти вам зрозуміти армію та знайти своє місце в ній, якщо ви цього забажаєте», – зазначив уповноважений представник Міністерства оборони з питань рекрутингу Олексій Бежевець.

Для отримання додаткової інформації можна звернутися за телефонами: +380677116730 та +380955841204.