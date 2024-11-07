У Тернополі відзначили 106-ту річницю Листопадового чину

1 листопада українці відзначили чергову річницю Листопадового чину – визначну подію в історії українського державотворення.

У ніч на 1 листопада у Львові розпочалося повстання, метою якого було встановлення української влади на західноукраїнських землях, відоме також як Листопадовий зрив.

Листопадовий зрив став передумовою проголошення самостійної Західноукраїнської Народної Республіки, формування органів влади та створення Української Галицької Армії.

У вирі подій опинилася і Тернопільщина. Населені пункти нашої області міцно вписали свої назви в історію Західноукраїнської Народної Республіки.

Вони віддали свої життя для того, щоб наступні покоління українців могли творити історію власної держави.

Листопадові дні 1918 року – це героїчна сторінка нашої історії. Тоді українці взяли у Львові владу і проголосили незалежну Західноукраїнську Народну Республіку.

З нагоди 106-річниці Листопадового чину у Тернополі відбувся мітинг-реквієм та покладання квітів до могил січових стрільців. На Микулинецькому кладовищі зібралися представники влади та громадськості, аби вшанувати пам’ять наших героїчних земляків, які брали участь у буремних подіях Листопадового зриву, та всіх, хто віддав своє життя за волю і незалежність нашої держави.

Заступник начальника Тернопільської ОВА Віктор Устенко разом з керівництвом обласної та міської рад, представниками силових структур та усіма присутніми громадянами вшанували пам’ять про героїчні вчинки наших земляків хвилиною мовчання та молитвою і поклали квіти до могили Січових Стрільців.

Участь у пам’ятних заходах взяв перший заступник голови Тернопільської обласної ради Володимир Болєщук, депутати обласної ради Ярослав Дрюченко та Богдан Бутковський.

Присутні поклали квіти до могил січових стрільців та запалили лампадки, аби вшанували пам’ять Героїв.

Допоки ми живі — житиме пам’ять про героїв, які віддали своє життя за волю і незалежність нашої держави.