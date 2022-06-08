6 червня у Тернополі відновили освітню діяльність ще три заклади дошкільної освіти – дитячий садок №6 «Іскринка», ЗДО №9 та ясла – садок №27. Таким чином, у Тернополі вже працює 26 дитсадків та дошкільних підрозділів.





Перші 13 чергових дитячих садочків запрацювали у Тернополі ще в перших числах травня. Проте через велику кількість охочих записати малечу у заклад дошкільної освіти, нещодавно відкрилися ще 10 додаткових садочків. Тепер у Тернополі офіційно працюють 26 закладів дошкільної освіти. Садочки працюватимуть повний робочий день та для усіх вікових груп.

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В усіх чергових дитячих садочках облаштовано укриття, а під час сигналу оповіщення «Повітряна тривога» у закладі дотримуються затвердженого алгоритму дій. Спеціалістами управління освіти постійно моніториться ситуація щодо кількості працюючих садочків. Щоб дитячі садочки відновлювали роботу рівномірно у всіх мікрорайонах Тернополя. За необхідності, будуть відкриватися інші дошкільні заклади.

Що потрібно для відвідування садочка

Для відвідування чергового дитсадка батькам необхідно звернутися до керівника закладу, який відвідувала дитина до початку війни. У садку треба написати інформовану заяву-згоду на відвідування закладу освіти дитиною під час воєнного стану, а також додати довідку з місця роботи одного з батьків. Після заповнення цих документів завідувач особисто скерує батьків до найближчого чергового дитсадка, який відвідуватиме на час воєнного стану ваша дитина.

Порядок зарахування у садочок

Першочергово забезпечуються місцями діти, у яких батьки (мама і батько) працевлаштовані. За наявності вільних місць зараховуються діти, у яких один з батьків працює. Відвідувати дитсадки можуть не лише діти, батьки яких працюють у Тернополі, а й ті дошкільнята, один з батьків яких служать в Збройних силах України. Зарахування до закладів дошкільної освіти здійснюється за результатами оцінювання без конкурсної процедури. Для зарахування необхідно медичну довідку від дільничного лікаря з висновком про те, що дитина може відвідувати заклад дошкільної освіти.

Нагадаємо

З 14 березня, після двотижневих вимушених канікул через воєнний стан в Україні, у Тернополі розпочалося дистанційне навчання учнів 1-11 класів загальноосвітніх шкіл. Долучилися до освітнього процесу також й школярі, які прибули з інших регіонів України (за згодою батьків). Наразі в освітні заклади міста зараховано близько 1000 дітей із числа переселенців.

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