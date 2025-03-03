У Тернополі відкриють новий дитячий садок

Рішення про відкриття нового дитячого садочка (ясла-садок) №28 на вул. Микулинецькій, 116 прийняли на черговому засіданні 46-ї сесії міської ради.

Площа нового дошкільного закладу – 787,7 кв. м, де облаштовано дитячі групи, санвузли, кухню, медичний кабінет, актовий та спортивні зали, укриття тощо. Заклад дошкільної освіти розрахований на 40 місць, інформують у міській раді.

У яслах-садку попередньо функціонуватимуть 4 групи з денним режимом перебування. Садочок працюватиме за п’ятиденним робочим тижнем.

Як зазначає міський голова Сергій Надал, у цьому районі міста раніше працював лише один дитячий садок №11, у якому функціонує чотири групи. Однак, з урахуванням великої кількості мешканців у цьому районі, виникла потреба у створенні нового садочку, який зможе прийняти більше дітей та задовольнити їхні потреби у навчанні та розвитку.