У Тернополі відкрили оновлену школу з водних видів спорту

У Тернополі урочисто відкрили оновлену дитячо-юнацьку спортивну школу з водних видів спорту, що розташована на веслувальній базі по вулиці Білецькій.

Про це повідомили у міській раді.

Вона стане важливою локацією для розвитку дитячого спорту та популяризації активного відпочинку на воді в Тернополі.

Заклад отримав новозбудовані елінги для зберігання спортивних човнів та сучасний адміністративний корпус із функціональними приміщеннями. Відтепер юні спортсмени мають значно кращі умови для тренувань, занять теорією і відпочинку між заняттями.

Особливістю тернопільської школи є те, що саме тут проводяться унікальні для України заняття з вітрильного спорту в закладі комунальної форми власності. Нині у школі тренується майже 200 дітей, і ця кількість постійно зростає.

Під час відкриття відбувся огляд новозбудованих елінгів і адміністративного корпусу, презентація їх функціоналу та відкрите тренування вихованців школи з віндсерфінгу та веслування. Міський голова Тернополя Сергій Надал підкреслив, що це знакова подія для міста.

«Це – перша комунальна школа такого типу, збудована в Україні за останні 20 років. Ми пишаємося, що саме у Тернополі діти мають можливість займатися унікальними водними видами спорту, зокрема вітрильним, – зазначив Сергій Надал. – Важливо й те, що навіть у час війни нам вдалося реалізувати цей проєкт без залучення бюджетних коштів. Хочу подякувати компанії «Креатор Буд» за вагомий внесок у розвиток нашого міста. Це – приклад соціально відповідального бізнесу, який дбає про майбутнє дітей і громади».