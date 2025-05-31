У Тернополі відбулося масштабне свято танцю, натхнення та творчості

Нещодавно у Тернополі відбулося мистецьке свято танцю і музики – 60-ий ювілейний обласний фестиваль хореографічного мистецтва «Тернопільська танцювальна весна» та традиційний фестиваль ансамблів народної музики.

Величне мистецьке дійство, що проходило 16 травня на сцені обласного академічного українського драматичного театру ім. Т. Шевченка засвідчило, що танець – це не лише рух тіла під розмаїті традиційні та модерні ритми, а два неповторні й унікальні мистецькі явища, які віддавна нерозлучно побутують в культурі українського народу.

Перед першим виходом на сцену мистецького колективу в урочистій церемонії відкриття фестивалю з привітаннями і щирими побажаннями виступили директорка Департаменту культури та туризму Тернопільської обласної військової адміністрації Світлана Байталюк і директор Тернопільського обласного методичного центру народної творчості, депутат обласної ради, заслужений артист України Володимир Вермінський.

Учасниками святкової феєрії стали 53 різножанрових колективи, у яких було задіяно 1300 учасників. Вони виконали близько 100 хореографічних, інструментальних та вокально-інструментальних композицій.

Зокрема Кременеччину на фестивалі представляли п’ять колективів Центру культури і дозвілля Кременецької міської ради: зразковий аматорський ансамбль танцю «Барвінок» (керівник Андрій Медецький), наародний аматорський ансамбль танцю «30+» (керівник Аліна Твердохліб), народний аматорський ансамбль танцю «Кременчанка» (керівник Леоніда Гуцало), народний аматорський ансамбль танцю «Орієнталь» (керівник Іванна Запольська), народний аматорський ансамбль пісні та музики (керівник Мар’яна Томашівська). Будинок культури Бережанської міської ради: «Тандем» (керівник Христина Хиляк), «Екстравагант» (керівник Марія Щербата), «Водограй» (керівник Ольга Сорочан).

Зразковий дитячий аматорський ансамбль танцю «Колорит» будинку культури села Коцюбинці Васильковецької сільської ради (керівник Валентина Лозінська) представив на сцені два яскраві номери – гуцульський танець та веселу польку.

За багаторічну сумлінну творчу працю, участь у фестивалі, успішний виступ учасники дійства отримали подяки департаменту культури та туризму Тернопільської обласної військової адміністрації, обласного методичного центру народної творчості, а також пам’ятні сувеніри.

Усі талановиті юні учасники вразили глядачів майстерністю, артистизмом і щирою любов’ю до українського танцю й пісні. Яскраве мистецьке дійство, вкотре довело, що Тернопільщина береже й примножує традиції українського танцю та культури.