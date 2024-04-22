У Тернополі відбудеться творча зустріч із автором книжки про Чорнобиль Володимиром Шовкошитним

Творча зустріч з письменником, громадсько-політичним діячем, директором видавництва «Український пріоритет» Володимиром Шовкошитним, автором книги «Чорнобиль: я бачив», відбудеться 23 квітня 2024 року в Тернополі. Захід приурочений 38-им роковинам аварії на Чорнобильській АЕС.

У програмі також презентація художньої та науково-популярної літератури видавництва «Український пріоритет», повідомляють Новини Тернопільщини.

Захід відбудеться в актовій залі Тернопільського обласного краєзнавчого музею за адресою м. Тернопіль, площа Героїв Євромайдану, 3. Початок 15.00 год.

Про деталі заходу можна дізнатися за телефоном 0 (67) 860-88-76 (Лариса Римар). Співорганізатори заходу: Тернопільська обласна рада, Тернопільський обласний краєзнавчий музей, Асоціація жінок України.