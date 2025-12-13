У Тернополі відбудеться піжамна вечірка для дітей: артпростір ЛІРА запрошує на свято мрій

Освітній артпростір «ЛІРА» разом зі студією «Талант – Клуб» запрошують дітей віком 7–12 років на захопливу подію — Піжамну вечірку, що відбудеться 14 грудня 2025 року. Організатори обіцяють атмосферу фантазії, веселощів і творчого занурення у світ піжамних пригод.
Програма створена так, щоб кожна хвилина була наповнена емоціями та активностями:
Діти власноруч виготовлять ароматні мішечки — маленькі символи затишку, тепла та солодких снів.
На гостей чекатимуть тематичні смаколики та піжамні ласощі, що додадуть святкової атмосфери.
Стилізована зона для яскравих фото на згадку — українські артпростори щоразу створюють особливе середовище для дитячої творчості, і ця вечірка не стане винятком.
Організатори обіцяють інтерактивні активності, які дозволять дітям розслабитись, розкрити фантазію та весело провести час у компанії однолітків.
Для створення повного ефекту піжамного свята діти мають прийти у:
Участь у заході коштує 300 грн.
Для реєстрації організатори пропонують перехід за посиланням: https://bit.ly/4rG27dd