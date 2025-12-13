13.12.2025 08:18

У Тернополі відбудеться піжамна вечірка для дітей: артпростір ЛІРА запрошує на свято мрій

13.12.2025

Галина Кіт

8

Освітній артпростір «ЛІРА» разом зі студією «Талант – Клуб» запрошують дітей віком 7–12 років на захопливу подію — Піжамну вечірку, що відбудеться 14 грудня 2025 року. Організатори обіцяють атмосферу фантазії, веселощів і творчого занурення у світ піжамних пригод.

Програма створена так, щоб кожна хвилина була наповнена емоціями та активностями:

Діти власноруч виготовлять ароматні мішечки — маленькі символи затишку, тепла та солодких снів.

На гостей чекатимуть тематичні смаколики та піжамні ласощі, що додадуть святкової атмосфери.

Стилізована зона для яскравих фото на згадку — українські артпростори щоразу створюють особливе середовище для дитячої творчості, і ця вечірка не стане винятком.

Організатори обіцяють інтерактивні активності, які дозволять дітям розслабитись, розкрити фантазію та весело провести час у компанії однолітків.

Для створення повного ефекту піжамного свята діти мають прийти у:

  • улюбленій піжамі;
  • теплих капцях або шкарпетках;
  • з м’якою іграшкою — щоб зручніше, затишніше та сміливіше зануритись у атмосферу вечірки.

Участь у заході коштує 300 грн.

Для реєстрації організатори пропонують перехід за посиланням:  https://bit.ly/4rG27dd

