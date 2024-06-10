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У Тернополі в будинку вибухнув газовий балон

10.06.2024

Ірина Нова

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Офіційно, Тернопільщина, Новини, Суспільство

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Внаслідок вибуху газового балона у Тернополі пошкоджено приватний житловий будинок, потерпілих немає.

Про це повідомляють в управлінні ДСНС у Тернопільській області.

Повідомлення про вибух газового балона в котельні одного з приватних житлових будинків в мікрорайоні Пронятин надійшло до ДСНС 9 червня о 15:39. На щастя, вибух не спричинив пожежі. Обійшлося і без потерпілих.

Критичних пошкоджень елементів будівлі також немає, проте зафіксовано порушення цілісності зовнішньої стіни будинку на площі 2 м кв. Вибуховою хвилею пошкоджено гаражні ворота, елементи облицювання внутрішньої та зовнішньої стін будинку на площі 10 м кв.

Обставини виникнення надзвичайної події та сума матеріальних збитків встановлюються.

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Теги: ГУ ДСНС України у Тернопільській області, вибухнув газ, Тернопіль

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