Через відключення світла – більше пожеж

Ось статистика лише за минулі вихідні на Тернопільщині. Як повідомили у Головному управлінні ДСНС України в області, виникло 4 пожежі, врятовано 5 будівель. Пожежа автомобіля у господарській будівлі в селі Підгороднє Тернопільського району. Від час гасіння врятовано господарську будівлю. Пожежа в квартирі двоповерхового багатоквартирного будинку у Борщові. Зайнялася господарська будівля у селищі Вишнівець Кременецького району. Від вогню врятовано 2 житлових та 1 господарську будівлі. А у селі Голошинці Тернопільського району спалахнула господарська будівля, ймовірно, від розряду блискавки.

З початку року – 8, 6 тисяч пожеж у домівках українців, констатують у Центрі громадського моніторингу та контролю. Як уберегтися?

Збитків на більш ніж 4 мільярди гривень

551 людина загинула, ще 468 отримали поранення під час пожеж, які трапилися в помешканнях українців від початку року. І крім звичних чинників, як от необережне поводження з вогнем, нині до причин займань додалися й нові — неправильне використання спеціальних пристроїв.

«Коли ворог почав обстріли, зокрема, це стосується цивільного населення і об’єктів критичної інфраструктури, кількість пожеж в Україні значно зросла, тому що люди почали використовувати і електрогенератори, і резервні джерела живлення. Для прикладу, в житловому секторі, який найбільше страждає, сталося з початку року більше 8,5 тисяч пожеж. Збитки від цих пожеж перевищили 4 мільярди гривень», — розповів під час брифінгу в Медіацентрі Україна — Укрінформ Анатолій Шкарбута, заступник начальника відділу профілактичної роботи Управління пожежної безпеки Департаменту запобігання надзвичайним ситуаціям ДСНС України.

Причина пожежі: бойлер та пральна машина

Ще одна можлива причина займання — домашні електроприлади. Адже велика кількість приєднаних до мережі пристроїв — може спричинити стрибок напруги під час відновлення електроенергії. Тож, за словами Шкарбути, під час відключень важливо вимикати всі прилади. «Найнебезпечніший період — саме, коли підключають електроенергію і при цьому підключені такі електроприлади, які споживають багато електроенергії. Тоді й трапляються пожежі. Тому, коли вимкнули електроживлення, потрібно вимкнути всі електроприлади. Рекомендуємо залишити одну світлову лампу в тому приміщенні, де ви знаходитесь, для того, щоб це сигналізувало про подачу електропостачання. Цього достатньо, щоб убезпечити себе від таких неприємних випадків, коли йде перепад напруги», — зазначив він.

За інформацією рятувальників, особливо уважними варто бути із такими приладами, як от: бойлер, духова шафа, електрообігрівач, пральна та сушильна машини, чайник, електроплита. Також у ДСНС радять, якщо йдете з дому, відключати світло у приватному будинку чи квартирі через щиток.

Генератор — лише надворі

Шкарбута підкреслив, що підключення електроживлення, коли запускається генератор, потрібно робити також поступово. Крім того, рятувальники нагадують, що генератори мають працювати лише на відкритому повітрі. Розмістити їх можна не менш як за 6 метрів до вікон чи дверей помешкання. Варто пам’ятати, що генератором не можна користуватися під дощем чи й просто — в умовах підвищеної вологості. У роботі генератора необхідно робити перерви: хоча б на півгоди через кожні 5 годин.

Причиною пожежі може стати і туристичний газовий пальник, який люди купують для приготування їжі під час відключень світла. Пальник теж варто використовувати на відкритому повітрі, або у приміщенні з дуже хорошою вентиляцією. Крім того, цей пристрій не варто тримати під прямими сонячними променями, поблизу багаття чи іншого джерела високої температури. А ще потрібно уважно слідкувати за цілісністю газового балона.