У Тернополі судитимуть «слідчу» із карального органу окупантів у Херсонській області

Триває системна робота спецслужби з викриття та документування злочинів поплічників країни-агресора, аби жоден зрадник не уникнув справедливого покарання.

Слідчі Тернопільського управління СБУ скерували до суду обвинувальний акт щодо чергової колаборантки з Херсонщини, яка добровільно погодилася на співпрацю з ворогом та вступила до лав незаконного карального органу окупантів – т.зв. «головного управління міністерства внутрішніх справ Херсонської області».

Встановлено, що після захоплення Херсону російськими військами 34-річна жителька Каланчацького району Херсонщини прийняла пропозицію загарбників та добровільно приєдналась до органів окупаційної адміністрації.

У листопаді 2022 року колаборантку призначили на посаду «и.о. следователя следственного отдела №3 УМВД по городу Херсон», а після звільнення правобережжя від окупантів вона обійняла посаду «следователя СО ОМВД по Каланчакскому муницыпальному округу».

Працюючи у псевдо правоохоронному органі росіян, зрадниця допомагала країні-агресору підтримувати окупаційний режим на тимчасово окупованих територіях Херсонщини, а також придушувати опір і залякувати мирних мешканців, які мають чітку проукраїнську позицію.

Наразі досудове розслідування протиправної діяльності зрадниці завершено. Вона обвинувачується у вчинені злочину, передбаченого ч. 7 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України. За співпрацю з ворогом їй загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 12 до 15 років.

Оскільки обвинувачена переховується від правосуддя на тимчасово непідконтрольній українській владі території, колаборантку оголошено у розшук та здійснюються комплексні заходи для її притягнення до фактичної відповідальності.

Викриття та документування протиправної діяльності здійснювали співробітники Управління СБУ в Тернопільській області за процесуального керівництва Тернопільської обласної прокуратури.