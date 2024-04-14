На Тернопільщині колаборант отримав 11 років ув’язнення

На Тернопільщині за пособництво державі-агресору засуджено до 11 років позбавлення волі колаборанта, який забезпечував їжею та житлом окупантів.

За публічного обвинувачення прокурорів Тернопільської обласної прокуратури жителя с. Князе-Григорівка Каховського району Херсонської області засуджено до 11 років позбавлення волі з конфіскацією майна за пособництво державі-агресору (ч. 1 ст. 111-2 КК України). Також його позбавлено на 15 років права обіймати посади в органах державної влади й місцевого самоврядування, правоохоронних органах та в органах, що надають публічні послуги.

Прокурор довів у суді, що громадянин України з квітня по липень 2022 року допомагав державі-агресору та її збройним формуванням на території тимчасово окупованого села Князе-Григорівка Херсонської області. Він добровільно сформував список людей з числа проукраїнськи налаштованих осіб, з метою попередження руху опору у селі.

Також повідомив російському військовому про місце проживання військовослужбовця Збройних Сил України, учасника АТО/ООС та про наявність у нього легкового автомобіля, щоб конфіскувати для потреб окупантів.

Засуджений систематично забезпечував окупаційні війська держави-агресора їжею й надавав їм власний будинок для відпочинку.

Спеціальне досудове розслідування здійснювали слідчі Управління СБУ в Тернопільській області.