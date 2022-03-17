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Ще з перших днів війни у Тернополі діє волонтерський центр «Платформа єдності», де організовують допомогу українським військовим та переселенцям.

Центр розширює діяльність, тож запрошує у свою команду усіх, хто хоче та готовий допомагати.

– Саме наша єдність є тією рушійною силою, що день у день веде нас ще ближче до перемоги. Згуртованість захисників та захисниць на передовій допомагає їм безжально нищити ворога, який приніс війну в наше життя. Єдність – та невидима сила, що завжди підтримує не лише наших Героїв, а й усіх українців, яких путінські злочинці змусили тимчасово покинути рідний дім,– зазначають волонтери «Платформи єдності».

– Плетіння маскувальних сіток, збір необхідних речей, поселення людей та надання їм безкоштовних юридичних консультацій – всім цим вже зараз займаються наші волонтери. Тож об’єднуємося, друзі! Долучайтеся до команди «Платформи єдності», щоб пліч-о-пліч з нашими військовими крокувати до перемоги, яка вже близько! – закликають у волонтерському центрі.