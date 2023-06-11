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У Тернополі створили новий навчальний заклад

11.06.2023

Ірина Нова

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Тернопільська міська громада, Освіта, Громади Тернопільщини

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У Тернополі створили новий навчальний заклад. Він називається “Тернопільський академічний ліцей “Українська гімназія” імені Івана Франка Тернопільської міської ради”. Про це повідомляють на сайті Тернопільської міської ради.

Рішення про це ухвалили на позачерговому засіданні 26 сесії міської ради. Депутати проголосували за об’єднання Тернопільської Української гімназії імені Івана Франка й Тернопільського технічного ліцею.

Приміщення обох закладів залишаться у користуванні об’єднаного закладу, йдеться у повідомленні.

“Відтак, з нового навчального року учні продовжать навчатися у своїх звичних приміщеннях. Об’єднання цих двох освітніх установ сприятиме створенню ліпших умов, забезпеченню доступності та якості освіти”.

Після проведення державної реєстрації нового закладу та затвердження статуту буде оголошено конкурс на посаду керівника новоствореного закладу.

Джерело: Суспільне

Теги: Тернопіль, школа, новини

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